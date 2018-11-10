Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Almanya Başbakanı Merkel Rethondes'te bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100 yıldönümünü anma programı kapsamında savaşın ateşkes antlaşmasının imzalandığı Rethondes'te bir araya geldi.

Alman ve Fransız ulusal marşlarıyla başlayan törende iki lider Fransa ve Almanya’nın uzlaşmasının sembolü olan yeni bir anma plaketini Rethondes merkezine yerleştirdi. Daha sonra ise Merkel ve Macron, 11 Kasım 1918 ve 22 Haziran 1940 ateşkeslerin imzalandığı vagonu ziyaret ederek Altın Kitabı’na imza attı.

Fransa Başkanlık Sarayı Elysee ise görüşmeye ilişkin yayınladığı açıklamada, 1945'ten bu yana ilk kez bir Fransız cumhurbaşkanı ve Almanya devlet başkanının ateşkesin imzalandığı yerde buluştuğunu aktardı.

Macron ise görüşmeyi “Son derece sembolik bir yolculuk” olarak nitelendirdi.