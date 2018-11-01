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Fransa Cumhurbaşkanı Macron Irak'a ilk resmi ziyaretini şubat ayında gerçekleştirecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat ayında Irak’ın başkenti Bağdat'a ilk kez resmi ziyarette bulunacak.

  • İHA
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak ve Lübnan’a resmi ziyarette bulunacak.
 
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron Şubat ayında Irak'a ilk kez gidecek. Macron’un Fransızca bilen Irak yeni Başbakanı Adil Abdülmehdi ile terör örgütü DEAŞ’tan geri alınan bölgelerin imarı ve ikili ilişkileri geliştirme yollarını ele alacakları açıklandı. Daha önce yapılması planlanan ziyaretin iki ülkede yaşanan siyasi krizler nedeniyle ertelendiğini ileri süren Fransız basını, 2017 yılında cumhurbaşkanlığına seçilen Macron’un bölgeye yapacağı ziyarette ilk durağının Bağdat olacağını belirtti. 2014 yılında ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ karşıtı kurulan koalisyon gücünde yer alan Fransa’nın halen Irak’ta askerleri bulunuyor.
 

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