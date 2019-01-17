Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Münbiç'te ABD askerlerinin ölümü DEAŞ'ın bitmediğini gösteriyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'Münbiç'te ABD askerlerinin ölümü DEAŞ'ın bitmediğini gösteriyor. Suriye ve Irak'taki askeri varlığımızı gelecek yıl da koruyacağız.' dedi.
- AA
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