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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Münbiç'te ABD askerlerinin ölümü DEAŞ'ın bitmediğini gösteriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'Münbiç'te ABD askerlerinin ölümü DEAŞ'ın bitmediğini gösteriyor. Suriye ve Irak'taki askeri varlığımızı gelecek yıl da koruyacağız.' dedi.

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