Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan skandal karar: 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımı anma günü ilan etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 olaylarına atfen 24 Nisan'ı sözde “Ermeni soykırımını anma günü” ilan ettiğini açıkladı.
- İHA
Ermeni derneklerinin koordinasyon konseyi olan Ermeni Organizasyonlar Koordinasyon Konseyi’nin (CCAF) gelenekselleşen yemeğine davetli olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı konuşmada, 24 Nisan gününü sözde Ermeni Soykırımı anma günü ilan ettiğini açıkladı. Macron daha sonra Twitter’da yaptığı paylaşımda, "Fransa tarihle yüzleşir. Gelecek birkaç hafta içerisinde söz verdiğim gibi 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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