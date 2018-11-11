Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan barış konuşması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun aralarında bulunduğu ülke liderlerinin önünde sembolik Zafer Takı’nda konuşma yaptı. Macron konuşmasında, “Biliyorum, eski şeytanlar kaos ve ölüm eserlerini gerçekleştirmek için tekrar ortaya çıkıyor. Yeni ideolojiler dini kullanarak bulaşıcı bir gericiliği yayıyor. Bazen tarih trajik akışına dönmekle ve atalarımızın kanıyla sonsuza dek mühürlendiğini sandığımız barış mirasımızı tehlikeye sokmakla tehdit ediyor” dedi.

Barış için tüm ülkelerin birlik olması gerektiğinin altını çizen Macron, “Bu yıl dönümü günü ölenlerimize sonsuz sadakatimizin tekrardan yenilendiği gün olsun. Bir kez daha uluslar olarak barışı her şeyin üzerinde tutma sözünü yineleyelim, çünkü bunun pahasını, ağırlığını, gereksinimlerini biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Bu buluşmanın sadece bir günlük bir buluşma olmamasını umuyorum. Sevgili dostlarım, bu kardeşlik ortak mücadele vermemize, barış için, daha iyi bir dünya için mücadele etmeye davet ediyor. Yaşasın halklar arası, devletler arası barış, yaşasın dünyanın özgür ulusları, yaşasın halkların dostluğu, yaşasın Fransa” diyerek sözlerini sonlandırdı.