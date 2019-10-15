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Fransa da askerlerini çekiyor 

ABD Başkanı Donald Trump’ın askerlerini Suriye’den çekme kararının ardından terör örgütü YPG/PKK’nın yanında yalnız kalan Avrupa ülkeleri de teker teker bölgeden kaçıyor.

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YPG’li teröristlerin işgali altındaki bölgede özel kuvvetleri bulunan Fransa da çekilme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın başkanlığında Elysee Sarayı’nda Fransa Ulusal Savunma Konseyi’nden askerleri ülkeye getirme kararı çıktı. Toplantının ardından yapılan açıklamada “Fransa gelecek saatler içinde Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri ve sivil personelin güvenliğinin garanti altına alınması için tedbirler alacaktır” denildi. Le Figaro gazetesine konuşan bir Fransız yetkili, söz konusu tedbirin “yüzlerce Fransız özel harekat askeri ile insani yardım derneklerinde çalışan Fransız vatandaşlarının eve dönmesi” 
olduğunu duyurdu. 
 

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