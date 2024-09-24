İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2024 Salı / 21 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,141
  • EURO
    38,0568
  • ALTIN
    2880.82
  • BIST100
    10076.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Fransa da BM için 'reform' dedi

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 'daha temsile dayalı ve kolektif olarak daha etkili olması için' Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil, uluslararası sistemde reform yapılması çağrısında bulundu.

AA24 Eylül 2024 Salı 14:04 - Güncelleme:
Fransa da BM için 'reform' dedi
ABONE OL

Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot, BM Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde yaklaşık 130 devlet ile hükümet başkanının katıldığı ve uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu BM Geleceğin Zirvesi'nde konuştu.

Birçok devletin, BM Şartına, milletlerarası işbirliğine ve sürdürülebilir kalkınmaya dayalı uluslararası sistemde reform yapılmasını istediğini hatırlatan Barrot, "küresel yönetişimin daha temsile dayalı ve kolektif olarak daha etkili olması gerektiğini" dile getirdi.

Uluslararası sistem için "artık reform yapılması gereken bir sistem" diyen Barrot, BMGK'da daimi ve geçici her iki kategoride de üye sayının artırılması ve Afrika'nın varlığının güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Barrot ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşını ve Orta Doğu'daki gerilimi de ele aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında çocukların da aralarında bulunduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren Barrot, bu saldırıların "derhal durması gerektiğini" vurguladı.

Lübnan dahil Fransa'nın "uluslararası düzeni sekteye uğratan başlıca krizleri çözmek için" çalışmayı sürdüreceğini dile getiren Barrot, Orta Doğu'daki gerilim konusunda "Fransa bir kez daha taraflara ve onları destekleyenlere gerilimi düşürmeleri ve başta sivil halk olmak üzere herkes için yıkıcı olacak bölgesel bir çatışmadan kaçınmaları çağrısını yineliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Barrot, BMGK'nin Lübnan konusunda bu hafta acil bir toplantı düzenlemesini talep ettiğini ve Gazze'de esirlerin salıverilmesi, uluslararası insancıl hukuka saygının tesisi ve ateşkes sağlanmasını talep etmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Bakan Barrot ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını da "kararlı" şekilde kınamaya devam edeceklerini ifade etti.

  • Fransa
  • BMGK reform
  • uluslararası sistem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.