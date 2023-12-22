İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2142
  • EURO
    32,2846
  • ALTIN
    1938.39
  • BIST100
    7674.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa, darbe sonrası krizler yaşadığı Nijer'deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı
Dünya

Fransa, darbe sonrası krizler yaşadığı Nijer'deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

Fransa, askerlerin yönetime el koymasından bu yana diplomatik krizler yaşadığı Niamey Büyükelçiliğini kapatıyor.

AA22 Aralık 2023 Cuma 15:27 - Güncelleme:
Fransa, darbe sonrası krizler yaşadığı Nijer'deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı
ABONE OL

Fransız Jeune Afrique sitesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Büyükelçi Sylvain Itte'nin 27 Eylül'de ülkeyi terk etmesinin ardından Fransa, Niamey Büyükelçiliğini de kapatmaya karar verdi.

Büyükelçi Itte'nin personeline gönderdiği 19 Aralık tarihli mektupta "Nijer makamlarının kısıtlamaları nedeniyle büyükelçiliğin görevlerini yerine getiremediği" belirtildi.

Mektupta büyükelçiliğin normal faaliyetlerini sürdürebilmesi için Nijer makamlarından talepte bulunduğunu ancak yanıtsız kaldığını bildiren Itte, bu nedenle büyükelçiliğin belirsiz süreliğine 22 Aralık itibarıyla kapatılacağını kaydetti.

- FRANSIZ ASKERLERİ DE ÜLKEDEN TAMAMEN AYRILIYOR

Ülkede konuşlu Fransız askerleri de Nijer'i bugün itibarıyla terk ediyor.

Nijer'de görev yapan 1500 askerden 1346'sı halihazırda ülkeden ayrılırken geriye kalan 154 asker de askeri teçhizatla gün sonuna dek ülkeden çıkacak.

- FRANSA İLE NİJER ARASINDA "BÜYÜKELÇİ" KRİZİ

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.

Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" belirtmiş ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Itte'nin "rehin alındığını" ve büyükelçiliğe gıda girişine izin verilmediğini dile getirmişti.

Büyükelçi Itte, istenmeyen kişi ilan edilmesinden yaklaşık bir ay sonra 27 Eylül'de ülkeden ayrılmıştı.

Büyükelçi krizinin yanı sıra Nijer'deki askeri yönetim, Fransa ile askeri işbirliği anlaşmalarını da feshetmiş ve ülkedeki Fransız askerlerinin ayrılmasını istemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.