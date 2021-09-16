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Dünya

Fransa, DEAŞ'ın Sahraaltı Afrika sorumlusunu etkisiz hale getirdi

DEAŞ'ın Sahraaltı Afrika'daki (Sahel) bir numaralı ismi Adnan Abou Walid al-Sahraoui'nin, Mali'de konuşlu Fransız Barkhane güçlerince öldürüldüğü bildirildi.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 07:52 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 07:52
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyük Sahra'daki terör örgütü DEAŞ'ın lideri Sahraoui'nin, Fransız kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bunun, Fransa'nın Sahel'de terör gruplarına karşı yürüttüğü mücadelenin başarısı olduğuna değinen Macron, Fransız halkının, bölgede hayatını kaybeden ve yaralanan Fransız askerleri ile ailelerini hatırlarına getirdiğini kaydetti.

Macron, "Afrikalı, Avrupalı ve Amerikalı partnerlerimizle bu mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Twitter'dan, DEAŞ'ın Sahel'deki 1 numaralı isminin, Barkhane kuvvetlerince öldürüldüğünü aktararak, bunun, uzun soluklu bir çalışmanın neticesi olduğu bilgisini paylaştı.

Büyük Sahra DEAŞ'ı (EIGS) olarak bilinen ve Sahraoui'nin başını çektiği örgüt, Mali, Nijer ve Burkina Faso'yu kapsayan üç ülkenin sınır bölgesindeki saldırılardan sorumlu tutuluyor.

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