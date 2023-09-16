İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2023 Cumartesi / 2 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa denizaşırı toprağı Mayotte Adası'ndaki su kıtlığına karşı hareke geçti
Dünya

Fransa denizaşırı toprağı Mayotte Adası'ndaki su kıtlığına karşı hareke geçti

Fransa, aylardır su kıtlığı çeken denizaşırı toprağı Mayotte Adası'na gemiyle 600 bin litre içme suyu gönderiyor.

AA16 Eylül 2023 Cumartesi 22:01 - Güncelleme:
Fransa denizaşırı toprağı Mayotte Adası'ndaki su kıtlığına karşı hareke geçti
ABONE OL

Ülke basınındaki habere göre, denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nda aylardır devam eden su kıtlığına karşı harekete geçen Fransa, adaya gemiyle 600 bin litre içme suyu gönderme kararı aldı.

Ülkenin bir diğer denizaşırı toprağı olan La Reunion'dan gece yola çıkan geminin, 20 Eylül'de Mayotte Adası'nın Longoni Limanı'na varması bekleniyor.

Gemideki su, ordunun desteğiyle kentlerde dağıtılacak. Su dağıtımında, bebeklere, hamilelere, engellilere ve 65 yaş üstü ciddi hastalığı olan kişilere öncelik tanınacak.

MAYOTTE ADASI UZUN YILLARDIR KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYA

Hint Okyanusu'nda Madagaskar'a komşu olan Mayotte Adası'nda yaklaşık 300 bin kişi yaşıyor. Fransa'nın "en yoksul ve en genç nüfuslu vilayeti" Mayotte Adası'nın nüfusunun çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor.

Mayotte Adası, uzun yıllardır defalarca kuraklık dönemleri geçirdi. Bu durum, içme suyu rezervlerini etkilerken adada su kesintilerine neden oldu.

48 SAATLİK SU KESİNTİLERİ

1997'den bu yana en ciddi kuraklık dönemini geçiren adanın sakinleri, 4 Eylül'den beri her üç günde bir evlerinde içme suyuna erişebiliyor.

Yerel makamların aldığı karar sonucu 48 saatlik su kesintileri yapılan adada halk, günlük su ihtiyaçlarını gidermek için pet şişe su satın alıyor. Adadaki mağazalarda pet şişe su fiyatlarının, ana karaya göre yaklaşık 2-3 kat daha fazla olması eleştiriliyor.

Adada 4 Eylül'de su kesintisi nedeniyle Younoussa Bamana Lisesi, kapılarını kapatarak 2 bin 600 öğrencisini evlerine göndermişti.

  • Fransa
  • sut kıtlığı
  • Mayotte Adası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.