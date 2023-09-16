Fransa denizaşırı toprağı Mayotte Adası'ndaki su kıtlığına karşı hareke geçti

Ülke basınındaki habere göre, denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nda aylardır devam eden su kıtlığına karşı harekete geçen Fransa, adaya gemiyle 600 bin litre içme suyu gönderme kararı aldı.

Ülkenin bir diğer denizaşırı toprağı olan La Reunion'dan gece yola çıkan geminin, 20 Eylül'de Mayotte Adası'nın Longoni Limanı'na varması bekleniyor.

Gemideki su, ordunun desteğiyle kentlerde dağıtılacak. Su dağıtımında, bebeklere, hamilelere, engellilere ve 65 yaş üstü ciddi hastalığı olan kişilere öncelik tanınacak.

MAYOTTE ADASI UZUN YILLARDIR KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYA



Hint Okyanusu'nda Madagaskar'a komşu olan Mayotte Adası'nda yaklaşık 300 bin kişi yaşıyor. Fransa'nın "en yoksul ve en genç nüfuslu vilayeti" Mayotte Adası'nın nüfusunun çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor.

Mayotte Adası, uzun yıllardır defalarca kuraklık dönemleri geçirdi. Bu durum, içme suyu rezervlerini etkilerken adada su kesintilerine neden oldu.

48 SAATLİK SU KESİNTİLERİ



1997'den bu yana en ciddi kuraklık dönemini geçiren adanın sakinleri, 4 Eylül'den beri her üç günde bir evlerinde içme suyuna erişebiliyor.

Yerel makamların aldığı karar sonucu 48 saatlik su kesintileri yapılan adada halk, günlük su ihtiyaçlarını gidermek için pet şişe su satın alıyor. Adadaki mağazalarda pet şişe su fiyatlarının, ana karaya göre yaklaşık 2-3 kat daha fazla olması eleştiriliyor.

Adada 4 Eylül'de su kesintisi nedeniyle Younoussa Bamana Lisesi, kapılarını kapatarak 2 bin 600 öğrencisini evlerine göndermişti.

