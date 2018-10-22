Fransa Dışişleri Bakanı Drian: Kaşıkçı’nın öldürülmesi ciddi bir suç

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı. Drian, Kaşıkçı’nın öldürülmesinin büyük bir suç olduğunu ve gerçeğin bilinmesi gerektiğini ifade etti. Drian, silah satışını durdurma kararı alıp almayacakları sorusuna ise, “Konuya ilişkin soruşturma bittiğinde yanıt vereceğiz” cevabını verdi.