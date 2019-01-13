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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, 'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi. Bu konuda yapılan bazı açıklamalar var ama ortada somut bir şey yok. Biz, iki devletli çözüme ulaşmak için uğraşıyoruz.' dedi.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ürdün'e düzenlediği bir günlük ziyaret kapsamında başkent Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Le Drian, burada yaptığı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi. Bu konuda yapılan bazı açıklamalar var ama ortada somut bir şey yok. Biz, iki devletli çözüme ulaşmak için uğraşıyoruz." dedi.

Filistin'deki mevcut durumun barışçıl çözümü tehlikeye attığını belirten Le Drian, Ürdün'ün bu konuda merkezi bir rol oynadığını vurguladı.

Ürdün ile periyodik olarak gerçekleştirdikleri görüşmelerin iki ülke arasındaki derin ilişkilerin bir yansıması olduğuna işaret eden Le Drian, görüşmede öncelikli olarak Suriye konusunu ele aldıklarını söyledi.

"Önceliğimiz DEAŞ'ın kökünü kazımak ve Orta Doğu'nun tam anlamıyla istikrara kavuşması. Bu nedenle Suriye krizine çözüm bulmak için bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz." diyen Le Drian, DEAŞ'a karşı savaşın sona ermediğini, örgütün çökertildiğini düşünenlerin yanıldığını kaydetti.

Suriye'de Beşşar Esed'in yönetimde kalmasıyla ilgili soruya Le Drian, "Sanırım bunun şartlarını ortaya koydum. Bu, saygın ve şeffaf seçimlerle olabilir. Esed aday olacak olursa gelecekleri için karar verecek olanlar Suriyeliler olacaktır. Bu da ancak seçim ve anayasa düzenlemesiyle olabilir. Bütün Suriyelilerin temsilcilerini seçmek üzere oy kullanması gerekir." şeklinde cevap verdi.

Safedi ise Fransız mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkiler, Filistin meselesi ve Suriye krizini ele aldıklarını ifade etti. Ürdün'ün 1.3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını aktaran Safedi, Suriyelilerin mümkün olan en kısa sürede ülkelerine dönmesini teşvik ettiklerini dile getirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ürdün'e gelen Le Drian, Safedi'den önce Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmüştü.

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