İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2024 Perşembe / 9 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa duyurdu! Yeni Kaledonya'ya asker sevk edecek
Dünya

Fransa duyurdu! Yeni Kaledonya'ya asker sevk edecek

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, şiddet olaylarına sahne olan ülkesinin Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'ya asker sevk edileceğini bildirdi.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 23:52 - Güncelleme:
Fransa duyurdu! Yeni Kaledonya'ya asker sevk edecek
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Attal, Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarına ilişkin kurulan Bakanlar Arası Kriz Masasına katıldı.

Attal, toplantının başında, Yeni Kaledonya'ya havalimanı ve limanların güvenliğini sağlamak için asker sevk edileceğini ve bölgede sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanacağını belirtti.

Başbakan Attal, Yeni Kaledonya'daki duruma ilişkin, yarın yerel saatle 08.30'da Bakanlar Arası Kriz Masasının İçişleri Bakanlığında yeniden toplanması için talimat verdi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine Yeni Kaledonya'da 2 bağımsızlık yanlısı ev hapsine alındı.

YENİ KALEDONYA'DA OHAL'E GÖTÜREN SÜREÇ

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, ölenlerin sayısı 4'e çıkmıştı.

Olaylarda, 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.