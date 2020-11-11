Fransa, eski sömürgesinden elini çekecek mi? 'Askeri varlığını azaltacak' iddiası

star.com.tr 11 Kasım 2020 Çarşamba 19:54 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 19:54





Ordu kaynaklarının aktardığına göre, Sahel bölgesine ek olarak yüzlerce asker göndermesinin üzerinden bir yıldan kısa bir süre geçmesine rağmen, Fransa'nın "daha güçlü bir Avrupa varlığının" yolunu açmak için bölgedeki askeri varlığını azaltmayı planlıyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ve adının verilmesini istemeyen çok sayıda askeri kaynağa göre, Fransa mevcut 5 bin 100 kişilik birliğinden birkaç yüz askeri geri çekmek istiyor.

Son günlerde Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, hükümetin 2014 yılından bu yana binlerce askerini konuşlandırdığı Sahel bölgesindeki Fransız varlığını görüşmek üzere geçtiğimiz haftalarda arka arkaya Mali'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz dönemde Fransa'nın Barkhane operasyonunu yıl sonuna kadar yeniden yapılandıracağını ifade etmişti.

Savunma bakanlığı konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

- MALİ'DEN SAHEL BÖLGESİNE GENİŞLEME ADIMI

Mali'de siyasi istikrarsızlık ve El Kaide bağlantılı grupların faaliyetlerine karşı 11 Ocak 2013'te Serval operasyonunu başlatan Fransa, bu ülkeye önce 3 bin, ardından da ağustos ayında bin 500 asker daha konuşlandırmıştı.

Fransa, bu operasyonu 15 Temmuz 2014'te sona erdirdiğini açıklasa da askerleri çekmeyip düzenli G5 (Çad, Nijer, Mali, Burkina Faso ve Moritanya) orduları ile iş birliği içinde El Kaide, DEAŞ ve bağlantılı grupları Sahra Çölü'nden ve Nijer Nehri etrafından çıkarmaktı. Böylece Fransa, askeri faaliyetlerini Barkhane operasyonu adı altında daha geniş Sahel bölgesine taşımıştı.

Fransa’nın Batı Afrika ülkelerinde ve özellikle Sahel Kuşağı ülkelerinde çok boyutlu ekonomik çıkarlarının bulunduğu biliniyor. Senegal, Burkina Faso ve bölgenin diğer ülkelerinde Fransız şirketlerin bağımlı olduğu enerji kaynakları ve Fransız yatırımlarını korumak, Fransa’nın bölgedeki varlık nedenlerinin başında geliyor.

Bölgede, Fransa’ya karşı nefret duygusunun artmış durumda olduğu ve ülkedeki Fransız varlığına yerel halkların büyük tepki gösterdiği biliniyor.

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