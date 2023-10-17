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Dünya

Fransa, Filistin için gösteri düzenleyen bir kişiyi yargılayacak

Fransa'nın Strazburg kentinde yasaklanan Filistin'e destek gösterisi düzenlediği gerekçesiyle Filistin İçin Yahudi-Arap Ve Vatandaş Topluluğu'nun Sözcüsü Perrine Olff-Rastegar mahkemeye çıkacak.

AA17 Ekim 2023 Salı 03:00 - Güncelleme:
Fransa, Filistin için gösteri düzenleyen bir kişiyi yargılayacak
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Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Strazburg'da 13 Ekim'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisi yakınlarında polis, Olff-Rastegar'ı gözaltına aldı.

Hafta sonu boyunca nezarethanede kalan 70 yaşındaki Olff-Rastegar hakkında kovuşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, Olff-Rastegar, Ocak 2024'te "yasak olan bir gösteriyi düzenlediği" gerekçesiyle mahkemeye çıkacak.

Perrine Olff-Rastegar, ifadesinde, gösteriye katılmadığını, arkadaşlarıyla kahve içmek için olay günü protestonun olduğu bölgede bulunduğunu anlattı.

Olff-Rastegar, eylem günü çok fazla polis olduğunu gördüğünde olup bitene daha yakından bakmak istediğini kaydetti.

Yaklaşık 22 yıldır Filistin için mücadele ettiğine değinen Olff-Rastegar, polis de dahil hiç kimseyle daha önce sorun yaşamadığını belirtti.

Filistin İçin Yahudi-Arap Ve Vatandaş Topluluğundan yapılan açıklamada, Olff-Rastegar'ın gösteriyi resmi olarak iptal ettiği ve Filistin yanlısı gösteriye katılmadığı bildirildi.

Valilik, Strazburg'da 13 Ekim'deki Filistin yanlısı gösteriyi yasaklamıştı.

Yasağa rağmen düzenlenen gösteriye katılan 300 kişiden 13'ü polis tarafından gözaltına alınmıştı. 13 kişi arasında valiliğe söz konusu gösteri için talep oluşturan Olff-Rastegar da yer almıştı.

  • Filistin protestosu
  • Strazburg yasağı
  • Perrine Olff-Rastegar

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