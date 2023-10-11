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Dünya

Fransa: Filistin-İsrail çatışmasının siyasi yolla çözülmesinden yanayız

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, ülkesinin, İsrail-Filistin çatışmasının siyasi bir yolla çözümünden yana olduğunu belirtti.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 18:32 - Güncelleme:
Fransa: Filistin-İsrail çatışmasının siyasi yolla çözülmesinden yanayız
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Veran, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmaların Fransa'ya taşınmasını istemediğini kaydetti.

Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmaması ve sivillerin korunması için her şeyin yapılması gerektiğini dile getiren Veran, ülkesinin, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların siyasi bir yolla çözülmesinden yana olduğunu ifade etti.

Veran, Fransa'nın her daim demokrasiden yana tavır aldığını dile getirdi.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.

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