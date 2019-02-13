İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,285
  • 5,9578
  • 221.926
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa G7 için sınır kontrollerini yeniden uzatacak

Fransa'da 2015'te yaşanan Paris saldırıları sonrası Schengen askıya alınarak uygulamaya koyulan sınır kontrollerinin G7 Zirvesi'ni kapsayacak şekilde uzatılması planlanıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 2015'te yaşanan Paris saldırıları sonrası Schengen'i askıya alarak uygulamaya koydukları sınır kontrollerini, ağustos ayında Biarritz kentinde düzenlenecek G7 Zirvesi'ni kapsayacak şekilde uzatmayı planladıklarını söyledi.
 
Castaner, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, mayıs ayı itibarıyla sınır kontrollerini ülkenin güneyindeki Biarritz'te 24-26 Ağustos'ta düzenlenecek G7 Zirvesi kapsamında yeniden uzatmak istediklerini belirtti.
 
Fransa sınır kontrolleri kapsamında, AB üyesi ve Schengen alanında bulunan komşuları arasında normalde serbest geçişin sağlandığı sınırlarında kontroller ve denetimler yapabiliyor.
 
Sınır kontrolleri daha önce 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.
 
ŞİMDİYE KADAR 6 KEZ UZATILDI
 
Fransa, 13 Kasım 2015'teki Paris saldırıları sonrasında OHAL ilan etmiş ve sınırlarını serbest geçişe kapatmıştı. Sınır kontrolleri uygulaması ülkede şimdiye kadar 6 kez uzatıldı. OHAL uygulaması ise terörle mücadele ve kamu düzenini sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin ardından geçen yıl kaldırıldı.
 
Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç de sınır kontrolleri yapıyor. Bu uygulama, terörle mücadelenin yanında düzensiz göçleri engelleme amacıyla yapılıyor.

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD'den İran'a yeni yaptırım

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

İran'da terör saldırısı: 27 ölü

İran'da terör saldırısı: 27 ölü
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li başkan Özlem Çerçioğlu, afişim görünmüyor diye ağaçları kestirdi

CHP´li başkan Özlem Çerçioğlu, afişim görünmüyor diye ağaçları kestirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA