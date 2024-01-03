Fransa: Gazze'de insanların zorla yerinden edilmesini desteklemeyeceğiz

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, İsrail'in Gazze halkını zorla yerinden etmesini desteklemeyeceklerini duyurdu.

De Riviere, AA muhabirinin "İsrailli yetkililer yakın zamanda Gazze'deki Filistinlilerin 'gönüllü göçünü' destekleyen nitelikte açıklamalarda bulundu. Sizin, Fransa'yı temsilen Filistinlilerin zorunlu göçüne ilişkin tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

"Fransa çok açık bir şekilde toplumların zorla yerinden edilmesine karşı." ifadesini kullanan de Riviere, bunun hem genel anlamda hem de Gazze için geçerli olduğunu dile getirdi.

De Riviere, "Gazze'de insanların zorla yerinden edilmesini desteklemeyeceğiz. Gazze Şeridi'nde Filistinliler yaşıyor. Amacımız, Filistinlilerin burada güvenli bir şekilde ve iyi koşullar altında yaşamaya devam etmelerini sağlamak." diye konuştu.

Filistin halkını Gazze'den çıkmaya zorlamak, yeniden kolonileştirmek gibi fikirlerin "saçma" olduğunu ifade eden de Riviere, "Önemli olan, askeri operasyonun sonlandırılmasıdır." dedi.

De Riviere, İsrail'in askeri unsurları hedef almaya devam edebileceğini ancak sivilleri artık hedef almaktan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Filistin halkı evlerinde bombalanmadan huzur içinde yaşayabilmeli. Okullar, hastaneler hedef alınmamalı." açıklamasında bulundu.

Hamas'ın sivil halkı ve okulları kalkan olarak kullandığı iddialarına ilişkin de Riviere, "Bu doğru ancak eğer bir şüphe varsa o zaman o okulun bombalanmaması gerekiyor." dedi.

"GAZZE'DE 2 MİLYON SİVİL VAR, 2 MİLYON TERÖRİST DEĞİL"

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye insani yardımlar hakkında kabul edilen kararların henüz uygulanamadığını belirten de Riviere, "İnsani yardımlar konusu savaşın bir semptomu. Asıl olarak biz kökendeki siyasi meseleleri çözmeliyiz. Bir sonraki adıma geçmek için sürdürülebilir ateşkese ihtiyaç var." dedi.



De Riviere, sivillerin korunması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze'de 2 milyon sivil var, 2 milyon terörist değil. Teröristleri hedef almakta sorun yok ama sivilleri hedef alamazsınız. Ayrım gözetmeyen bombalamanın son bulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.