İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2023 Salı / 24 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4514
  • EURO
    30,5226
  • ALTIN
    1808.47
  • BIST100
    7868.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Fransa Gazze'ye 54 ton yardım gönderdi

Fransa'nın İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'ye 54 ton yardım gönderdiği bildirildi.

AA7 Kasım 2023 Salı 01:13 - Güncelleme:
Fransa Gazze'ye 54 ton yardım gönderdi
ABONE OL

Fransa Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'ye insani yardım taşıyan 3 uçağın Mısır'a ulaştığı belirtildi.

Paylaşımda, 54 ton yardımın Gazze'ye gönderilmek üzere Mısır Kızılhaç'ına teslim edildiği vurgulandı.

Fransa, İsrail'in saldırıları nedeniyle insani krizin feci boyutlara ulaştığı Gazze'ye 26 Ekim'de hastane gemisi göndermişti.

İsrail'in hastaneleri hedef aldığı ve ağır sivil kayıpların yaşandığı Gazze'de sağlık hizmetleri durma noktasına gelirken, Tonnerre isimli helikopter gemisi, bölgedeki hastanelere destek vermek için tedavi hizmeti verecek şekilde dönüştürülmüştü.

Gemi muhalefet tarafından yeterli yatak kapasitesine sahip olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

  • Fransa yardım
  • Gazzeye destek
  • 54 ton yardım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.