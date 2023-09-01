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Dünya

Fransa Genelkurmay Başkanlığı'ndan Nijer açıklaması

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Fransız askerlerinin Nijer'deki faaliyetlerinin Niamey Hava Üssü ve ileri gözetleme mevzileri ile sınırlı olduğunu açıkladı.

AA1 Eylül 2023 Cuma 14:45 - Güncelleme:
Fransa Genelkurmay Başkanlığı'ndan Nijer açıklaması
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Fransa Genelkurmay Başkanlığından AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği'ne veya yakınına asker konuşlandırma ihtimaline ilişkin olarak, Fransa'nın Nijer silahlı kuvvetleri ile askeri işbirliğinin 26 Temmuz itibarıyla sona erdiği, dolayısıyla Nijer'deki Fransız birliklerinin faaliyetlerinin Niamey Hava Üssü ve ileri gözetleme mevzileri ile sınırlı olduğu bildirildi.

Nijer'deki askeri yönetim dün, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiği ancak ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Ağustos'ta Paris'te 29. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Darbecilerin baskılarına rağmen Büyükelçimiz, Niamey'de kalacak." ifadesini kullanmıştı.

- CUNTA FRANSA İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARINI FESHETMİŞTİ

Nijer'de 26 Temmuz'da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Sözcüsü Amadou Abdramane, Fransa ile biri 1977'de imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Niamey'deki cuntanın bu kararını tanımadığını, Paris'in Niamey'le yaptığı söz konusu askeri anlaşmaların çerçevesinin Nijer'in meşru hükümetiyle oluşturulduğunu açıklamıştı.

Fransa'nın Nijer topraklarında 1500 askeri bulunuyor.

  • Nijer askeri faaliyetleri
  • Fransanın Niamey Üssü
  • ileri gözetleme mevzileri

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