Fransa harekete geçti: Vergi kaçakçılarının peşine düştüler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt zamları sonrası başlayan ve ülkeyi adeta savaş alanına çeviren Sarı Yelekliler'in protestolarını yatıştırma çabasının bir parçası olarak, vergi ödemekten kaçınan yöneticilere karşı sıkı önlemler almaya hazırlanıyor.

Bloomberg’in haberine göre, Fransız Journal du Dimanche gazetesine demeç veren Fransa Bütçe Bakanı Gerald Darmanin, iş liderlerinin vergi durumlarını incelediklerini ve gerekirse vergilerini Fransa’da ödettirmek için her türlü tedbiri alacaklarını ifade etti.

Artan vergi incelemesine ek olarak Macron, Fransız şirketlerini sıradan çalışanlarına özel yıl sonu primleri ödemeye çağırmıştı.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarını ve kötü ekonomik şartları protesto etmek için "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin 17 Kasım'da başlayan gösterileri, Paris sokaklarını savaş alanına çevirmişti.

Gösterilerin giderek yayılması ve Macron’a yönelik büyük bir öfkeye dönüşmesi sonucu Fransa hükümeti geri adım atmak zorunda kalmış, akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklamıştı.