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Dünya

Fransa hükümetinden Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği

Fransa hükümeti Fransız havayolu şirketi olan Air France'a 7 milyar Euro kredi desteği vereceğini açıkladı.

IHA24 Nisan 2020 Cuma 23:14 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 23:14
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Korona virüs salgını nedeni ile en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektöründe kriz devam ederken, Fransa hükümetinden Fransız havayolu şirketi Air France’a 7 milyar Euro’luk kredi desteği verileceği açıklandı. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yaptığı açıklamada "Ulusal şirketimizi kurtarmamız gerekiyor" ifadelerini kullanırken, kredinin 3 milyar Euro’luk kısmını devletin sağlayacağını, geri kalan 4 milyar Euro’luk kısma ise devletin kefil olacağını dile getirdi.

Fransız Bakan, verilen destek sonucunda Air France’ın kamulaştırılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

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