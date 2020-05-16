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Dünya

Fransa İçişleri Bakanı Castaner'den İspanya ve İtalya'ya ''Kovid-19'' tepkisi

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'nın aldığı kararlara tepki göstererek, 'Avrupa düzeyinde ve özellikle Schengen bölgesi içinde alınacak kararları koordine edebilmemiz gerekiyor.' dedi.

AA16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:43 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:43
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Castaner, ziyaret ettiği Veules-les-Roses semtinde Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İspanya'nın bu haftaki tek taraflı kararı ve İtalya'nın bu sabahki kararı dayanışma içinde yapılması gereken çalışmalara uygun değil." ifadesini kullanan Castaner, İtalyan mevkidaşı ile bu konuyu görüşeceğini söyledi.

Castaner, salgınla mücadelede alınacak kararlara ilişkin, "Avrupa düzeyinde ve özellikle Schengen bölgesi içinde alınacak kararları koordine edebilmemiz gerekiyor." dedi.

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin önlemlerin gevşetilmesi kapsamında 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine açmaya ve epidemiyolojik olarak risk içermeyen ülke ya da bölgelerden gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını kaldırmaya karar vermişti.

İspanya'da 15 Mayıs'tan itibaren olağanüstü hal (OHAL) döneminde yurt dışından ülkeye gelenlerin Kovid-19 nedeniyle 14 gün karantinada olmaları zorunlu hale getirilmişti.

Fransa, İspanya ve İtalya, alınan Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine karar vermişti.

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