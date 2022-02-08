Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, katıldığı programın sunucusunu azarladı

AA 8 Şubat 2022 Salı 14:57 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 14:59

Darmanin, BFMTV'de gazeteci Apolline de Malherbe'in programına konuk oldu.

Malherbe'in, Fransa İçişleri Bakanlığının yayımladığı şiddet, saldırı ve cinayet gibi olayların artışını gösteren, son 5 yıla ait güvenlik verilerini baz alarak "Güvenlik meselelerinde biraz geç kalmadınız mı?" sorusuna sert tepki gösteren Darmanin, önce "Logonuza baktım, CNews'te olduğumuzu düşündüm ama tabii ki BFMTV'deyiz." ifadesini kullandı.

Darmanin, gazetecinin analizini ve sorularını "biraz popülist" bulduğunu belirterek hırsızlıkla mücadeledeki olumlu şeyleri niye söylemediğini sordu.

Malherbe de bu konuşma üslubuna karşı "Darmanin, benimle nasıl konuşuyorsunuz? Bu bir cevap değil, neredeyse bir saldırı" diyerek Bakan'a tepki gösterdi.

Darmanin ise "Alınmayın hanımefendi, sakin olun." ifadesini kullandı.

İkili arasındaki gerginlik, program boyunca sürdü.

- BAKAN'A "CİNSİYETÇİ SALDIRI" TEPKİSİ



Fransız gazeteci ve siyasiler, sosyal medyada Darmanin'in Malherbe'e karşı tavrına sert tepki gösterdi.

Gazeteci Nils Wilcke, Darmanin'in Malherbe'e sözlü saldırıda bulunduğunu vurgulayarak "Cinsiyetçilik, pederşahilik ve kötü niyet." ifadesini kullandı.

Deneme yazarı Paul Melun da "Bakan, kibri ve başarısızlığı arasında kötü sicilini savunamadı." yorumunu yaptı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi Milletvekili Julie Lechanteux, 5 yıldır Macroncu dil ile beslenen Darmanin'i, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendini beğenmiş ve kibirli tonunun mirasçısı şeklinde niteledi.

Lechanteux, "İnsanlara yönelik saldırıda aşırı bir yükselme olan güvenlik kayıtları felaket. Darmanin Apolline de Malherbe'in hatırlatmasına dayanamadı." değerlendirmesinde bulundu.