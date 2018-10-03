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Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb istifa etti

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb istifa ettiğini ve halefinin belirlenmesi halinde bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısına katılmayacağını açıkladı.

  • DHA
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İstifası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından geri çevrildiği  belirtilen Collomb, Le Progres gazetesini de bünyesinde bulunduran Ebra Medya  Grubuna açıklama yaptı.
 
Collomb, "Evet, Lyon'a dönüyorum. Cumhurbaşkanı'na (Macron),  vatandaşların durumun açıklığa kavuşturulması yönünde bir beklentilerinin  olduğunu söyledim. Hayatım boyunca söylediğim her şeyi yaptım. Şimdi önceliğim,  Lyonlulara hizmet etmektir." ifadelerini kullanarak, istifa kararının kesin  olduğunu vurguladı.
 
Yerine geçecek ismin belirlenmesi durumunda görevi sabah erken  saatlerde teslim edebileceğini dile getiren Collomb, "Eğer teknik nedenlerden  ötürü 24 veya 48 saat beklemem gerekiyorsa, görevde devamlılığı sağlamak amacıyla  (bugün yapılacak) Bakanlar Kurulu toplantısına katılırım." dedi.
 
 
Gerard Collomb, Paris'ten çok daha önce belediye başkanı olarak görev  yaptığı Lyon'u sevdiğini ve içişleri bakanlığı görevine getirildikten sonra  yerine geçen Georges Kepenekian'ın istifasını sunduğunu kaydederek, yasal süreç  gözetilerek bu göreve yeniden başlayacağı sinyalini verdi.
 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim sürecinde ve kabinesindeki en  önemli destekçilerinden biri olarak gösterilen Collomb'un istifa kararı, Macron  tarafından kabul edilmemişti.
 
Collomb, haftalık L'Express dergisinin 19 Eylül tarihli sayısında  yayımlanan röportajında, "Eğer herhangi bir ağır hastalık teşhisi konulmazsa,  Lyon'dan (belediye başkanlığına) aday olacağım." ifadelerini kullanmıştı. 2020'de  yapılacak yerel seçimlerde aday olacak bakanların son ana kadar görevde  kalmalarının etik olmayacağını söyleyen Collomb, bu kişilerin gelecek yıl mayıs  ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden hemen sonra istifa  etmeleri gerektiğini belirtmişti.
 
Aktif siyasete 1981'de giren Collomb, 1981-1988 yıllarında  milletvekilliği, 2001-2017 yıllarında da iki dönem Lyon Belediye Başkanı olarak  görev yaptı.

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