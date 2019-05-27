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Fransa İçişleri Bakanı: Patlamaya dair bir şüpheli yakalandı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Lyon kentinde meydana gelen ve biri çocuk, 13 kişinin yaralandığı patlamaya dair bir şüphelinin gözaltana alındığını duyurdu.

  • DHA
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Castaner, gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Lyon kentinde meydana gelen ve biri çocuk, 13 kişinin yaralandığı patlamaya dair bir şüphelinin gözaltana alındığını duyurdu.

 

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