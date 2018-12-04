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Fransa İçişleri Bakanından sarı yeleklilere gösteri yapmayın çağrısı yapıldı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için eylem yapan 'sarı yeleklilerden' yeni bir gösteri düzenlememelerini istedi.

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Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için eylem yapan "sarı yeleklilerden" yeni bir gösteri düzenlememelerini istedi.
 
Castaner, Senatoda yaptığı açıklamada, sarı yeleklilere, cumartesi Paris'te eylem yapmamaları çağrısında bulundu.
 
Sarı yeleklilerin şiddete başvurmaması gerektiğini belirten Castaner, bu grubun geçmişteki diğer gruplardan farklı olduğunu söyledi.
 
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.
 
Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi kenti "kaosa" sürüklemişti.
 
Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu.

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