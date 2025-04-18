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Dünya

Fransa: İnsani yardımın Gazze'ye girişine izin verilmesi bir zorunluluk

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişine izin verilmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

AA18 Nisan 2025 Cuma 18:20 - Güncelleme:
Fransa: İnsani yardımın Gazze'ye girişine izin verilmesi bir zorunluluk
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Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabiri, Lemoine'a, "İsrail'in 2 Mart'tan bu yana uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de insani yardım tamamen çökme riskiyle karşı karşıya. Neslimizin en kötü insani başarısızlığıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyen iki önemli sivil toplum kuruluşu, 'Bırakın işimizi yapalım' diyor. Bu durum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun da bir başarısızlığı değil mi?" sorusunu yöneltti.

Lemoine, "(Gazze'de) Sivil halka gerekli insani yardımın sağlanabilmesi için uzun aylardır yardımın engelsiz ve tam olarak ulaştırılması gerektiğini savunuyoruz." dedi.

Gazze'de ateşkesin sağlanması, saldırıların son bulması ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunduklarını kaydeden Lemoine, bu nedenle ateşkesin ardından İsrail ordusunun yeniden başlattığı saldırıları kınadıklarını ifade etti.

Lemoine, bölgeye insani yardımın ulaşmasını sağlamanın İsrail için bir zorunluluk olduğuna işaret ederek, "İnsani yardımın Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesi, yardıma tam erişimin sağlanması ve özellikle bu yardımların ulaştırılmasına katkı sunan insani yardım kuruluşlarının hedef alınmaması bir zorunluluk." diye konuştu.

- AVRUPALI DIŞİŞLERİ BAKANLARI 9 MAYIS'TA KİEV'DE BULUŞUYOR

ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma arzusuna Ukraynalılar ve Avrupalıların da katıldığını ifade eden Lemoine, bu savaşı bitirme konusunda artık Rusya'nın yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Lemoine, Ukrayna'ya verilecek ilk güvenlik garantisinin, bu ülkenin kendini savunmaya devam edebilmesi olduğunu vurgulayarak, "Yalnızca güçlü bir Ukrayna ordusu güçlü bir savunma hattı oluşturabilir. Bu, güvenlik garantilerinin temelidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışın sağlanabilmesi için ateşkesin gerekli olduğunu dile getiren Lemoine, "Ardından, bu barış planının nasıl şekillendiğine, özellikle hangi güvenlik garantilerini içerdiğine bakmak gerekecek." dedi.

Lemoine, Avrupalı dışişleri bakanlarının 9 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geleceğini belirtti.

- FRANSA, İRAN'A SEYAHAT UYARISINI YİNELEDİ

İran'da bulunan Fransız vatandaşlarına bu ülkeyi derhal terk etme çağrısını yineleyen Lemoine, Fransızların yalnızca vatandaşlıkları nedeniyle İran'da keyfi olarak tutuklanma ve gözaltına alınma riskiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

Lemoine, İran'a seyahatin kesinlikle önerilmediğini vurgulayarak, her ne sebeple olursa olsun bu ülkeye yapılacak tüm seyahatlerin yasak olduğunu ifade etti.

  • Fransa Dışişleri
  • İsrail Saldırıları
  • Gazze Yardım

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