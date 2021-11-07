Fransa, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı

AA 7 Kasım 2021 Pazar 19:05 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 19:06

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın demokratik sürecine destek verildiği belirtildi.

Fransa'nın, Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadığına işaret edilen açıklamada, Irak'ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik her türlü eylemin reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Iraklı yetkililerin ve Irak halkının yanında durduğu ve itidal çağrısı yaptığı ifade edildi.

- Kazımi'nin Bağdat'taki evi vurulmuştu

Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların, 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri, Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.