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Dünya

Fransa İslam Konseyi'nden Kovid-19 nedeniyle ''camide cuma namazı kılınmasın'' çağrısı

Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu cuma, ülke genelinde binden fazla kişinin bir arada namaz kıldığı camilerde cuma namazı kılınmaması çağrısında bulundu.

AA10 Mart 2020 Salı 00:27 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 00:27

CFCM'den yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının yaşlı insanları daha fazla etkilediği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla bu cuma ülke genelinde binden fazla kişinin bir arada namaz kıldığı camilerde cuma namazı kılınmaması istendi.

Diğer yandan Paris Camisi Yöneticisi Chems-Eddine Hafız, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle din görevlilerinin de görüşünü alarak ikinci bir emre kadar camide cuma namazı kılınmayacağını duyurdu.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, vaka sayısı ise bin 412'ye yükseldi.

Kültür Bakanı Franck Riester'in de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Fransız hükümeti, binden fazla kişinin yer aldığı tüm etkinlikleri yasakladı.

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