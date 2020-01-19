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Dünya

Fransa İslam Konseyinin yeni başkanı ve yönetim kurulu seçildi

Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyinin (CFCM) başkanlığına, Fransa Camiler Birliği Başkanı Muhammed Moussaoui seçildi.

AA19.01.2020  23:18 - Güncelleme: 19.01.2020  23:18

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Paris Camisi'nde yapılan seçimde CFCM'nin yeni başkanı ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Buna göre CFCM'nin başkanlığı dönüşümlü olarak yapılacak. Görevi Dalil Boubakeur'den teslim alan Moussaoui, iki yıl başkanlık yapacak. CFCM Başkan Yardımcılığı görevine de Chems-Eddine Hafız ve İbrahim Alcı getirildi. Hafız 2022-2024, Alcı ise 2024-2026 yıllarında başkanlığı devralacak.

İslam Toplumu Milli Görüş (CİMG) Genel Sekreteri Fatih Sarıkır da CFCM Genel Sekreteri oldu. CFCM Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Zekri görevine devam ederken, yönetim kurulu üyesi Aslam Timol ise muhasebeci olarak görevini sürdürecek.

CFCM Başkan Yardımcısı Anouar Kbibech'in görevi ise sona erdi.

Eski CFCM Başkanı Ahmet Oğraş 2 yılın ardından görevini 1 Temmuz 2019'da Paris Camisi eski yöneticisi Boubakeur'e devretmişti. Boubakeur, geçen hafta Paris Camisi Yöneticiliği görevinden istifa etmiş, bu göreve Chems-Eddine Hafız seçilmişti.

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