Fransa, İsrail'den açıklama bekliyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine düzenlediği saldırılar sonucu öldürülen Dışişleri mensubuna ilişkin, Bakanlığa yöneltilen bir soru üzerine, İsrail yönetiminden "trajedinin koşullarıyla ilgili bir an önce açıklama beklediklerini" duyurdu.

Bakanlığın 16 Aralık'ta Dışişleri mensubunun öldüğünü duyurduğu açıklamasında, mensubun hayatını kaybetmesine yol açan bombardımanın gerçekleştirildiği koşullara ilişkin "en kısa sürede" İsrail makamlarından yanıt beklediklerini bildirmişti.

Bakanlık, bu konuda İsrailli yetkililerden bir yanıt alıp almadıklarına ilişkin soruya karşılık, Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın hafta sonu gerçekleştirdiği Tel Aviv temasları sırasında, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen'den "bir kez daha bu trajediye ışık tutulmasını" istediğini belirterek "İsrail yetkilileriyle bu konuda sürekli temas halindeyiz ve kendilerinden bu trajedinin koşullarıyla ilgili bir an önce açıklama bekliyoruz." yanıtını verdi.

Açıklamada, Fransa'nın çok sayıda sivilin yanı sıra Fransız Dışişleri mensubunun ölümüne neden olan konuta yönelik bombalamayı bir kez daha kınadığı ifade edildi.

Fransa'nın kalıcı bir ateşkese kapı aralaması beklenen "acil ve kalıcı insani ateşkes" çağrısını yinelediği belirtildi.

- İsrail ordusu, Gazze'de öldürdüğü Fransız Dışişleri mensubunun bilgilerini bekliyor

İsrail ordusu, AA muhabirinin Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısı sonucu ölen Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubuna ilişkin yazılı sorusunu yanıtlamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubunun, Refah bölgesindeki saldırılar sırasında öldürüldüğünü doğrulayan İsrail ordusu, saldırıların "uluslararası hukuka uygun olarak" gerçekleştirildiğini savunmuştu.

Ordu Sözcülüğü tarafından yazılı olarak verilen yanıtta, şu ifadeler kaydedilmişti:

"Ordu, şu anda olayı incelemek için yeterli ayrıntıları almadı. Dışişleri Bakanlığı, Fransız yetkililerden söz konusu çalışanın kimliğine ilişkin ayrıntılı bilgi talep etti. Ek ayrıntılar alındıktan sonra ordu, olayın detaylarını inceleyecek."

- Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu Bakanlık mensubunun ağır yaralandığı, birçok kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Daha sonra hayatını kaybettiği belirtilen Dışişleri mensubunun kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Fransa'nın, sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmasını kınadığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Fransa'nın, İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda yapıldığını aydınlatmasını istediği kaydedilmişti.

Ulusal basın ve Fransız milletvekilleri, Gazze'de öldürülen Dışişleri mensubunun 20 yılı aşkın süredir Gazze Fransız Enstitüsünde çalışan "Ahmed Ebu Şemle" olduğunu duyurmuştu.