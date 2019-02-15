Fransa, İtalya Büyükelçisi'ni geri gönderiyor

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Fransa, İtalya hükûmetinin büyük ortağı olan popülist Beş Yıldız Hareketi’nin lideri olan Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio’nun sarı yeleklilerin liderleriyle buluşması sonrasında “ülkenin iç işlerine karışmama” çağrısında bulunarak geri çektiği büyükelçisini tekrar Roma’ya gönderiyor.

Fransa’nın Avrupa İşleri Bakanı Nathalie Loiseau, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, büyükelçinin bugün Roma’ya döneceğini açıklarken, yaşanan diplomatik kriz sonucunda büyükelçinin 7 Şubat’ta geri çekilmesi İkinci Dünya Savaşından bu yana ilk kez yaşandı.

ÇOK BOYUTLU KRİZ

Avrupa’nın “dominant” ülkeleri Fransa ile Almanya arasında imzalanan Aachen Anlaşması, iki ülke arasındaki iş birliğinde yeni bir dönem başlatarak ortaklığı yeni bir seviyeye çıkarmayı hedeflerken, İtalya hükûmetinin aşırı sağcı ortağı olan Lig Partisi lideri olan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, “Fransa-Almanya dominantlığındaki kıtaya Avrupa Baharı getirebilmek için” Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Fransa ile İtalya arasında günbegün artan gerilim, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “İtalyanlar tarihlerine yakışan liderler hak ediyor.” sözleriyle zirveye ulaşmış, İtalya İçişleri Bakanı Salvini’nin “Fransa ilk önce yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra konuşuruz.” sözleriyle kopma noktasına gelmişti.