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Fransa, izinsiz gösterilere karşı yasaları sertleştirmeye hazırlanıyor

Fransa Başbakanı Philippe, ülkede devam eden gösterilere karşı yasaları daha da sertleştireceklerini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bir süredir ülkede devam eden ve "sarı yelekliler" olarak yayılan izinsiz gösteriler sonrasında yeni tedbirler alacaklarını açıkladı.
 
Fransız televizyon kanalına konuşan Philippe, Kasım 2018'de başlayan ve ülkedeki kamu binalarına ve emniyet güçlerine karşı şiddet olaylarına dönüşen protestolara karşı cezaların daha da sertleşeceğini belirtti.
 
Şu ana kadar 5 bin 600 kişinin gözaltına alındığını belirten Philippe, "Bazı insanların zarar vermek için bu gösterilerden yararlanmasını kabul edemeyiz." dedi.
 
Philippe aynı zamanda cumartesi günü gerçekleşmesi beklenen protestolara karşı 80 bin polisin görev yapacağını açıkladı.

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