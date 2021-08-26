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Dünya

Fransa, Kabil büyükelçisini çekiyor

Fransa, Kabil Havalimanı'ndaki yaşanan patlamanın ardından Kabil Büyükelçisi ülkeden çekme kararı aldı.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 18:57 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 18:57
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret nedeniyle bulunduğu İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaptığı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı civarında meydana gelen patlamaların ardından bölgede güvenlik durumunun gergin olduğunu belirtti.

Duruma ilişkin Amerikalı müttefikleriyle iş birliği içinde olduklarını aktaran Macron, Fransa'nın Kabil Büyükelçisini de tahliye edeceklerini söyledi.

Macron, "Güvenlik sebebiyle, Kabil büyükelçimiz şimdilik Afganistan'da durmayacak, Paris'ten işlerini yürütecek." ifadesini kullandı.

Fransa olarak 2 bin 600 kişiyi tahliye ettiklerini ve bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Macron, tahliyelere devam etmek istediklerini kaydetti.

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