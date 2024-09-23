Fransa, Karayipler'deki sömürgesi Martinik'e özel güvenlik güçleri gönderdi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri (CRS), dün Martinik'in başkenti Fort-de-France'a ulaştı.
Ada'da eylül başından bu yana hayat pahalılığına karşı yapılan gösterilerde 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.YASAĞA RAĞMEN HALK SOKAKLARA İNDİ
Valiliğin toplanma yasağına rağmen, hafta sonu da hayat pahalılığına karşı barışçıl gösteriler sürdü.
Ayrıca Fort-de-France ve Lamentin kentlerinin bazı mahallelerinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmişti.ADA HALKI GÜNLERDİR SOKAKLARDA
Martinik'te 1959 yılındaki eylemlerde, orantısız güç kullanarak bazı göstericilerin ölümüne yol açmakla suçlanan Cumhuriyetçi Güvenlik Birliklerinin o tarihten itibaren Ada'ya girişi yasaklanmıştı.
Fransa ana karasına yaklaşık 7 bin kilometre uzakta Karayipler'de bulunan Fransız kolonisi Martinik, 350 bin nüfusa sahip.