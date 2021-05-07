İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Mayıs 2021 Cuma / 25 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2433
  • EURO
    10,0354
  • ALTIN
    485.175
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa listeyi güncelledi, Türkiye'yi de ekledi
Dünya

Fransa listeyi güncelledi, Türkiye'yi de ekledi

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi.

AA07 Mayıs 2021 Cuma 21:29 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 21:29
ABONE OL

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan Fransa'ya gelen yolculara da 10 gün karantinanın zorunlu hale geldiği belirtildi.

Uygulamanın yarın geceden itibaren geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, bu ülkelerden gelen yolcuların son 36 saat içinde Kovid-19 testi yaptırması ve karantinada kalacakları yeri yetkililere bildirmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilerin yerel saatle 10.00-12.00 arasında dışarı çıkmasına izin verileceği aktarıldı.

Fransa daha önce Brezilya, Hindistan, Şili, Güney Afrika ve Arjantin'den gelen yolculara karantina zorunluluğu getirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.