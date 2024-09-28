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Dünya

Fransa, ''Lübnan'a yapılacak her türlü kara saldırısına'' karşı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a yapılacak her türlü kara saldırısına karşı olduklarını belirtti.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
Fransa, ''Lübnan'a yapılacak her türlü kara saldırısına'' karşı
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Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları bilgisi verildi.

Açıklamada, Barrot'un Lübnan'da son saatlerde yaşanan gelişmelerden endişe duyduğunu dile getirdiği aktarılarak, "Fransa, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunuyor ve sivillere yönelik ayrım gözetmeyen her türlü eylemi kınıyor." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın "Lübnan'a yapılacak her türlü kara saldırısına karşı çıktığı" bildirilen açıklamada, İran, Hizbullah ve bölgedeki diğer tarafların, bölgede istikrarsızlığı ve gerilimi artıracak her türlü eylemden kaçınması talep edildi.

Açıklamada, Fransız makamlarının bu gerilimin tırmanmasını önlemek için bölgedeki ortakları ve Lübnan makamları ile temas halinde olduğu belirtilerek, Lübnan ve İsrail'deki sivillerin güvenliğinin garanti altına alınması istendi.

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