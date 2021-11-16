Fransa, Mali'nin kuzeyindeki askeri üssünü orduya teslim etti

AA 16 Kasım 2021 Salı 17:26 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 17:27

Fransa Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile G5 Sahel ülkelerinin geçen temmuzda aldığı karar doğrultusunda Fransa'nın Tessalit'teki askeri üssünü 13 Kasım'da Mali ordusuna teslim ettiği belirtildi.

Fransız askerlerin 15 Kasım'da askeri üsten ayrıldığı kaydedildi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Barkhane Operasyonu'na ait unsurların Kidal bölgesinden çekildiği, son lojistik konvoyunun, bölgeden 12 Ekim'de ayrıldığı belirtilmişti. Bölgede, lojistik ve idari işlemlerin tamamlanması için son bir tabur asker bırakıldığı kaydedilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Barkhane Operasyonu'nu gelecek yılın ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını ancak bölgeden çekilmeyeceklerini duyurmuştu.

Macron, 8 Ekim'de Afrika-Fransa Zirvesi'nde yaptığı açıklamada ise ülkesinin Mali'de uzun süre kalma hedefinin olmadığını söylemişti.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 askeri bulunuyor.