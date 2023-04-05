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Dünya

Fransa merkezli STK gemisi Akdeniz'de 440 düzensiz göçmeni kurtardı

Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) ait Geo Barents gemisi Malta açıklarında Akdeniz'in uluslararası sularında zor durumdaki 440 düzensiz göçmeni kurtardı.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
Fransa merkezli STK gemisi Akdeniz'de 440 düzensiz göçmeni kurtardı
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MSF'nin Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, Akdeniz'deki göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran "Alarm Phone" isimli sivil oluşumun dün yaptığı çağrı neticesinde, fırtınalı havadan kaçınmak için kuzeye giden Geo Barents'in 10 saatlik yolculukla göçmen teknesinin bulunduğu bölgeye ulaşabildiği belirtildi.

Geo Barents mürettebatının, olumsuz koşullar nedeniyle ilk aşamada kurtarma operasyonunu gerçekleştiremediği ve göçmenlere sadece can yeleği dağıtabildiği, daha sonra 11 saati aşkın süren operasyonla 30'u çocuk, 8'i kadın toplam 440 kişiyi kurtardığı ifade edildi.

- ORTA AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

  • Fransa
  • düzensiz göçmen
  • Geo Barents gemisi

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