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Dünya

Fransa, Nijer'de vatandaşlarına yönelik saldırıya karşılık verecek

Fransa, Nijer'de darbe yapan askeri cuntanın çağrısıyla başlayan ve Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğinin hedef alındığı gösterilere ilişkin, ülkesinin çıkarlarına veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya derhal ve sert şekilde karşılık vereceğini açıkladı.

AA30 Temmuz 2023 Pazar 15:52 - Güncelleme:
Fransa, Nijer'de vatandaşlarına yönelik saldırıya karşılık verecek
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Ülke basınının Elysee Sarayı'nı kaynak gösterdiği haberlere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijer'de ülkesinin çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıya müsamaha göstermeyeceğini belirtti.

Elysee Sarayı, Fransa'nın çıkarlarına veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya ise derhal ve sert bir şekilde karşılık vereceğini açıkladı.

Fransız Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Nijer'in Fransa'nın diplomatik üslerinin güvenliğini sağlama yükümlülüğünün bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın temsilciliklerine yönelik saldırıyı kınadığı aktarıldı.

- FRANSIZ SENATÖR MACRON'U KINADI

Öte yandan, ülkesinin ana akım televizyon kanallarından BFMTV'ye konuşan Fransız Senatör Helene Conway-Mouret, Macron'un dün Paris'te Nijer'deki duruma ilişkin Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını duyurmakla "hata" yaptığını belirtti.

Conway-Mouret, sosyal medyada kullanıcıların bu duruma tepkilerini "Darbe Niamey'de mi, yoksa Paris'te mi oldu?" şeklinde tepkiler verdiğine dikkati çekti.

Fransız Senatör, Macron'un bu adımının Nijer'e bir müdahale olarak değerlendirildiğini ve tahriklere yol açtığını ifade etti.

- NİJERLİLER FRANSIZ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ HEDEF ALDI

Nijer'in başkenti Niamey'de bugün Fransız Büyükelçiliğinin önünde toplanan binlerce kişi elçilik binasını hedef alarak protesto düzenledi.

Göstericiler Fransız karşıtı sloganlar atarken bazı göstericilerin Rusya yanlısı pankart açması ve sloganlar atması dikkati çekti.

Paris yönetimi, dün Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası, bu ülkeye yönelik tüm mali yardımlar ile bütçe desteğini askıya aldığını açıklamıştı.

- NİJER'DE ASKERİ DARBE

Nijer'de 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler de "güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek", Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin "fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

General Tchiani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, geçiş yönetiminin başına geçtiği bilgisini paylaşmıştı.

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