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Dünya

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Fransa ortalık savaş alanına döndü

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün anısına düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 19:53 - Güncelleme:
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Fransa ortalık savaş alanına döndü
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Polisin açtığı ateş sonucu ölen genç sürücünün anısına Nanterre kentinde düzenlenen gösterilere katılan binlerce protestocu polis karşıtı sloganlar attı, gösterinin güzergahı üzerindeki araçları ateşe verdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, bazı göstericiler Fransa bayrağını ateşe vermeye çalıştı ancak bayrak tutuşmadı.

Protestocular, Valilik binası yakınlarında polise yabancı cisimler attı, polis ve güvenlik görevlileri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa Milli Jandarmasına ait bir helikopter Nanterre kentinin üzerinde devriye geziyor.

Nael M'nin ölümünden sonra özellikle İle-de-France bölgesinde de 2 gecedir süren olaylar nedeniyle bu bölgede yerel saat ile 21.00'den itibaren tüm otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi.

Aynı bölgedeki Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

- OLAY

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inmişti.

Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

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