İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2022 Pazartesi / 7 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5015
  • EURO
    17,7672
  • ALTIN
    982.944
  • BIST100
    2601.25
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa, Rus petrolüne alternatif bulmak için BAE ile görüşüyor
Dünya

Fransa, Rus petrolüne alternatif bulmak için BAE ile görüşüyor

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rus petrolüne alternatif bulmak için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile görüştüklerini belirtti.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 04:02 - Güncelleme:
ABONE OL

CNews, Europe 1, Les Echos ortak yayınına katılan Le Maire, Rus gazı ve petrolüne alternatif arayışında olduklarını, BAE'nin Rus petrolüne en azından geçici bir alternatif olabileceğini söyledi.

Le Maire, "BAE ile görüşmeler şimdiden başladı, Rus petrolüne bir alternatif bulmalıyız." dedi.

Bakan Le Maire, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı enerji bağımsızlığı politikasını savunduklarına değindi.

Öte yandan, ekolojik geçişe yatırımları hızlandıracaklarını belirten Le Maire, genel seçimden sonra yenilenebilir enerjiyle ilgili hızlandırıcı adımlar atılmasının önünü açacak bir yasayı masaya getireceklerine işaret etti.

Aynı medyalara farklı bir röportajda konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, "(AB ülkelerinin) Rus gazından kurtularak, bir an önce bağımsızlıklarına tekrar kavuşmaları gerekiyor çünkü Putin, Avrupa projesini sevmiyor." ifadelerini kullandı.

Breton, Putin'in gazı kullanarak Avrupalıları bölmeye çalıştığını iddia etti.

AB'nin Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde, bu yılın sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 92 oranında azaltılması yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.