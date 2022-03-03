Fransa, Rus şirkete ait lüks yata el koydu

AA 3 Mart 2022 Perşembe 19:02 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 19:03

Fransa Ekonomi Bakanlığının açıklamasında, 2 Mart gecesi Fransa'nın güneyindeki La Ciotat tersanesinden ayrılmak için hazırlandığı tespit edilen 86 metre uzunluğundaki lüks yata, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımları kapsamında Fransız gümrüğü tarafından el konulduğu belirtildi.

Amore Vero'n adlı yatın, onarım gerekçesiyle 1 Nisan'a kadar tersanede kalması bekleniyordu.

Fransa kara sularından çıkma girişiminde bulunan yata, gümrük otoritelerince saatler süren incelemelerin ardından el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rosneft Rus petrol şirketi yöneticisi Igor Seçın'ın AB yaptırım listesinde yer aldığı, bu nedenle oligarkın ana hissedarı olduğu şirkete ait yata el konulduğu belirtildi.

Öte yandan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Twitter hesabından, Fransız gümrük görevlilerine operasyon için teşekkür etti.