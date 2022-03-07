Fransa Savunma Bakanı Parly: Savaş Avrupa'nın kapısına dayandı, izin vermeyelim

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 11:22 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:22

Parly, Romanya'da yer alan ve 7 ülkeden askerlerin bulunduğu Constanta limanı yakınlarındaki Mihail Kogalnicenau üssünü, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Başbakan Nicolae Ciuca ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu eşliğinde ziyaret etti. Fransız Bakan, burada yaptığı konuşmada, NATO Mukabele Kuvveti unsurlarının bir parçası olarak üste 500 Fransız askerinin bulunduğunu hatırlatarak, "Bu belirsiz zamanlarda, kıtamızın güvenliğini sağlamak için aynı kararlılığı paylaşıyoruz. Toplu savunma çabalarımızla Rusya'ya sarsılmaz birliğimizi gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin bu çabalara, Romanya'ya asker, Estonya'ya askeri personel ve Romanya, Polonya ile Baltık ülkelerinin semalarına uçaklar göndererek katkıda bulunduğunu aktaran Parly, NATO müttefikleri ve Avrupalılar olarak, kültür ve tarih kokan eski bir kıtaya mensup olmanın gururunu taşıdıklarını dile getirdi. Parly, kıtanın son asırda şiddete tanıklık ettiğini vurgulayarak, "Savaş, Avrupa'nın kapısında, içeri girmesine izin vermeyelim." dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat'tan bu yana Fransa ve Belçika, Constanta'daki NATO üssüne acilen 800 asker göndermişti.