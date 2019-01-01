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Fransa Savunma Bakanı Parly, Ürdün'de terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşan Fransız askerlerini ziyaret etti

Ürdün'e beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren Fransa Savunma Bakanı Parly, bölgede terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşan Fransız askerlerini ziyaret etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı aldıktan sonra sürpriz bir şekilde Irak'ı ziyaret etmesinin ardından Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Ürdün'de terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşan Fransız askerlerini ziyaret etti.
 
Beklenmedik bir şekilde gerçekleşen ziyarette uçaktan inmeden önce konuşan Parly, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi birçok soruna neden oldu." dedi.
 
Terör örgütü DEAŞ'ın tam olarak bitmediğini vurgulan Fransız bakan, ülkesinin önceliğinin terör örgütü DEAŞ'a karşı sonuna kadar gitmek olduğunu söyledi.
 
Parly ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ise, "ABD, uluslararası koalisyonun lideri olarak çok önemli bir role sahip. Vaşington olmadan devam etmek gerçekçi değil." ifadelerini kullandı.

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