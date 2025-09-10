İSTANBUL 29°C / 20°C
Dünya

Fransa sokakları kaynıyor! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Fransa genelinde hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen eylemlere 175 bin kişi katılırken, 473 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

IHA10 Eylül 2025 Çarşamba 23:42 - Güncelleme:
Fransa sokakları kaynıyor! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Fransa'da hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestolarında gözaltına alınanların sayısı 500'e yaklaştı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki protestolarda 473 kişinin gözaltına alındığını belirterek, gözaltıların 203'ünün başkent Paris'te yapıldığını aktardı. Bakanlık, gözaltına alınan 339 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlık, ülke genelindeki protestolara 175 bin kişinin katıldığını ifade ederek, 550 gösteri ve 262 barikat eylemi düzenlendiğini aktardı. Bakanlık, protestolarda "çok sayıda radikal aktivistin" bulunduğunu ve kamu düzenini bozduklarını açıkladı.

