İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2023 Cumartesi / 26 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0265
  • EURO
    20,2788
  • ALTIN
    1216.37
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa, Türkiye'nin Finlandiya kararını memnuniyetle karşıladı
Dünya

Fransa, Türkiye'nin Finlandiya kararını memnuniyetle karşıladı

Fransa, Türkiye ve Macaristan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylama niyetlerini açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 16:13 - Güncelleme:
Fransa, Türkiye'nin Finlandiya kararını memnuniyetle karşıladı
ABONE OL

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ve ardından Macaristan'ın, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolü onaylama işlemini gerçekleştireceklerine dair niyetlerini beyan etmelerinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya müşterek ve ivedi şekilde katılma taleplerini ilk andan bu yana desteklediği vurgulandı.

"İsveç ve Finlandiya, NATO ile önemli ve birlikte çalışabilir askeri yeteneklere sahiptir. Üyelikleri bu sebeple Avrupa-Atlantik bölgesinin ve müttefiklerin güvenliğine belirleyici ölçüde katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, savaşın Avrupa topraklarına döndüğü, bir bağlamda NATO'nun güçlenmesinin tüm üyelerinin çıkarına olduğu kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, Fransa'nın, NATO'nun Temmuz 2023'te Litvanya'da düzenlenecek Vilnius Zirvesi'nde bu iki yeni müttefiki kabul edebilmesi için Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in katılım protokolünü onaylamasına ilişkin beklentisine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.