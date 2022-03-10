Fransa Ukrayna'ya gönderdiği silahlar hakkında bilgi vermekten kaçınıyor

AA 10 Mart 2022 Perşembe 02:47 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 02:47

Le Monde'un haberine göre, Paris yönetimi Ukrayna'ya silah desteği ve teslimatı konusunda çok ihtiyatlı davranıyor.

Hükümetin Kiev yönetimine koruyucu ekipman, kask ve kurşun geçirmez yelek göndermesinin akabinde de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, 6 Mart'ta Ukrayna'ya desteğin askeri ekipman ve yakıt yardımıyla sınırlı tutulduğunu belirtti.



Öte yandan diplomatik bir kaynak 28 Şubat ve 3 Mart tarihleri arasında Fransa'nın, Polonya sınırı üzerinden Ukrayna ordusuna birkaç düzine Milan tanksavar füzesi gönderdiğini ifade etti.

Macron yönetiminin Ukrayna'ya teslimatları peyderpey yapmasının arkasında Rusya ile iletişim kanallarını muhafaza etmek istemesi yatıyor.

Fransa'nın gönderdiği silahların Ukrayna'da sahada kullanılmaya başlandığı belirtiliyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığının, yöneltilen sorulara rağmen Ukrayna'ya gönderilen silahların niteliği ve detayına ilişkin yorum yapmaktan kaçınmasının yanı sıra, Genelkurmay Başkanlığı da bunların içeriğine ilişkin bilgi paylaşımı yapmıyor.