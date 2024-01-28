İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2024 Pazar / 18 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı
Dünya

Fransa UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı

Fransa'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağladığı finansal desteği askıya aldığı bildirildi.

AA28 Ocak 2024 Pazar 19:22 - Güncelleme:
Fransa UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı
ABONE OL

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından BM kuruluşuna yardımların askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın, 2024'ün ilk çeyreğinde UNRWA'ya yeni finansal destek sağlama planının olmadığı ifade edildi.

İsrail'in UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının "son derece ciddi" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu kapsamda yürütülen soruşturmanın iddialara ışık tutması ve soruşturmayla bağlantılı somut adımlar atılması beklendiği bildirildi.

Açıklamada, 2023'te Fransa'nın UNRWA'ya 60 milyon avro katkı sağladığı belirtilerek, bu konuda atılacak adımlara, "yardımlara ilişkin tüm güvenlik ve şeffaflık gereksinimlerinin sağlandığından emin olunarak" BM ve bağışçılarla birlikte karar verileceği kaydedildi.

- Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

  • Fransa BM
  • Filistin Mültecileri
  • UNRWA

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.